À vélo, de Chantilly aux étangs de Commelles Chantilly Oise

À vélo, de Chantilly aux étangs de Commelles En VTT Très facile

À vélo, de Chantilly aux étangs de Commelles Place de la Gare 60500 Chantilly Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 12400.0 Tarif :

Au départ de la gare de Chantilly, ce circuit à vélo vous emmène à la découverte d’un patrimoine naturel et historique exceptionnel. Après quelques minutes en ville, vous entrez dans la majestueuse forêt de Chantilly. Le chemin, ombragé et paisible, longe les anciennes allées cavalières avant de vous conduire vers les étangs de Commelles, nichés au cœur des bois. Là, le calme de l’eau et la silhouette romantique du château de la Reine Blanche offrent une halte idéale avant le retour. Un itinéraire facile, accessible à tous, parfait pour une escapade nature à deux pas de Paris.

English : À vélo, de Chantilly aux étangs de Commelles

Departing from Chantilly station, this bike tour takes you on a journey of discovery through an exceptional natural and historical heritage. After a few minutes in town, you enter the majestic Chantilly forest. The shady, peaceful path skirts the old bridle paths before leading you to the Commelles ponds, nestled in the heart of the woods. Here, the calm of the water and the romantic silhouette of the Château de la Reine Blanche offer an ideal stopover before the return journey. An easy itinerary, accessible to all, perfect for a nature break just a stone’s throw from Paris.

Deutsch : À vélo, de Chantilly aux étangs de Commelles

Diese Fahrradtour beginnt am Bahnhof von Chantilly und führt Sie zu einem außergewöhnlichen Natur- und Geschichtserbe. Nach einigen Minuten in der Stadt betreten Sie den majestätischen Wald von Chantilly. Der schattige und ruhige Weg führt Sie entlang der alten Reitwege zu den Teichen von Commelles, die sich im Herzen des Waldes befinden. Dort bieten das ruhige Wasser und die romantische Silhouette des Schlosses Reine Blanche einen idealen Halt vor dem Rückweg. Eine einfache, für alle zugängliche Route, die sich perfekt für einen Ausflug in die Natur eignet und nur einen Katzensprung von Paris entfernt ist.

Italiano :

Con partenza dalla stazione di Chantilly, questo tour in bicicletta vi porterà alla scoperta di un patrimonio naturale e storico eccezionale. Dopo qualche minuto in città, si entra nella maestosa foresta di Chantilly. Il percorso, ombreggiato e tranquillo, costeggia le vecchie ippovie prima di portarvi agli stagni di Commelles, immersi nel cuore del bosco. Qui, la calma dell’acqua e la romantica silhouette del Castello della Regina Bianca offrono una sosta ideale prima del ritorno. Un percorso facile, accessibile a tutti, perfetto per una pausa nella natura a due passi da Parigi.

Español : À vélo, de Chantilly aux étangs de Commelles

Con salida de la estación de Chantilly, esta excursión en bicicleta le llevará a descubrir un patrimonio natural e histórico excepcional. Tras unos minutos en la ciudad, entrará en el majestuoso bosque de Chantilly. El camino, sombreado y tranquilo, bordea los antiguos caminos de herradura antes de llevarle a los estanques de Commelles, enclavados en el corazón del bosque. Aquí, la calma del agua y la silueta romántica del castillo de la Reina Blanca ofrecen una parada ideal antes del regreso. Una ruta fácil y accesible para todos, perfecta para una escapada en plena naturaleza a dos pasos de París.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-16 par SIM Hauts-de-France