Les forêts et trésors de Senlis depuis Chantilly Chantilly Oise

Au départ de la gare de Chantilly-Gouvieux (à 25 minutes de Paris-Nord), ce parcours offre un concentré des splendeurs du massif des Trois Forêts. Il permet une vaste immersion en forêt.

Vous commencez par une traversée sécurisée de la piste d’entraînement des Lions, réservée aux purs-sangs de France Galop. Vous enchaînez avec les étangs de Commelles, les allées des forêts de Chantilly, la lisière d’Ermenonville puis la forêt d’Halatte.

Le tracé mène ensuite devant le temple gallo-romain d’Ognon et sur la butte d’Aumont. Vers le kilomètre 40, l’itinéraire inclut la découverte des rues pavées et du patrimoine exceptionnel de la ville médiévale de Senlis.

Un peu plus loin, sur le GR 11, vous découvrez un point de vue époustouflant sur les Grandes Écuries, l’hippodrome et le château de Chantilly.

Pour cet itinéraire, qui se déroule sur des allées et des pistes forestières, nous vous recommandons un VTC, un VTT ou un vélo gravel. Lors des quelques courts passages sablonneux en forêt, n’hésitez pas à mettre pied à terre.

English : Les forêts et trésors de Senlis depuis Chantilly

Departing from the Chantilly-Gouvieux train station (25 minutes from Paris-Nord), this trail offers a concentration of the splendors of the Trois Forêts massif. It offers a vast immersion in the forest.

You start with a safe crossing of the Lions training track, reserved for France Galop thoroughbreds. You’ll then move on to the ponds of Commelles, the avenues of the Chantilly forests, the edge of Ermenonville and the Halatte forest.

The route then leads past the Gallo-Roman temple of Ognon and over the Butte d’Aumont. At around kilometer 40, the route includes the cobbled streets and exceptional heritage of the medieval town of Senlis.

A little further on, on the GR 11, you’ll discover a breathtaking view of the Grandes Écuries, the racecourse and Chantilly castle.

For this route, which takes in forest paths and tracks, we recommend a mountain bike or gravel bike. Don’t hesitate to dismount for a few short, sandy stretches in the forest.

Deutsch : Les forêts et trésors de Senlis depuis Chantilly

Diese Strecke beginnt am Bahnhof Chantilly-Gouvieux (25 Minuten von Paris-Nord entfernt) und bietet eine konzentrierte Darstellung der Pracht des Massivs der Trois Forêts. Er ermöglicht es Ihnen, weitgehend in den Wald einzutauchen.

Sie beginnen mit einer sicheren Überquerung der Trainingsstrecke Les Lions, die den Vollblutpferden von France Galop vorbehalten ist. Es folgen die Teiche von Commelles, die Alleen der Wälder von Chantilly, der Waldrand von Ermenonville und schließlich der Wald von Halatte.

Die Strecke führt dann am gallo-römischen Tempel von Ognon vorbei und auf den Hügel von Aumont. Bei Kilometer 40 führt die Route durch die gepflasterten Straßen und das außergewöhnliche Erbe der mittelalterlichen Stadt Senlis.

Etwas weiter auf dem GR 11 haben Sie einen atemberaubenden Blick auf die Grandes Écuries, die Pferderennbahn und das Schloss von Chantilly.

Für diese Route, die über Alleen und Waldwege führt, empfehlen wir Ihnen ein Mountainbike, Trekkingrad oder Gravelbike. Auf den kurzen, sandigen Abschnitten im Wald können Sie ruhig absteigen.

Con partenza dalla stazione di Chantilly-Gouvieux (a 25 minuti da Parigi-Nord), questo itinerario offre un concentrato degli splendori del massiccio dei Trois Forêts. Si addentra nella foresta.

Si inizia con l’attraversamento sicuro della pista di allenamento dei Lions, riservata ai purosangue di France Galop. Si passa poi agli stagni di Commelles, ai viali delle foreste di Chantilly, ai margini di Ermenonville e alla foresta di Halatte.

L’itinerario passa poi davanti al tempio gallo-romano di Ognon e alla collina di Aumont. Intorno al chilometro 40, il percorso include le strade acciottolate e l’eccezionale patrimonio della città medievale di Senlis.

Poco più avanti, sul GR11, si scopre una vista mozzafiato sulle Grandes Écuries, l’ippodromo e il castello di Chantilly.

Per questo percorso, che si snoda su sentieri e piste forestali, si consiglia una mountain bike, una bici da montagna o una bici da ghiaia. Non abbiate paura di mettere i piedi in alto nei brevi tratti sabbiosi della foresta.

Español : Les forêts et trésors de Senlis depuis Chantilly

Con salida de la estación de Chantilly-Gouvieux (a 25 minutos de París-Nord), esta ruta ofrece una concentración de los esplendores del macizo de Trois Forêts. Le llevará a lo más profundo del bosque.

Comenzará atravesando sin peligro la pista de entrenamiento de los Leones, reservada a los purasangres de France Galop. A continuación, pasará por los estanques de Commelles, las avenidas de los bosques de Chantilly, el borde de Ermenonville y el bosque de Halatte.

A continuación, el itinerario pasa por el templo galo-romano de Ognon y la loma de Aumont. Hacia el kilómetro 40, la ruta incluye las calles adoquinadas y el excepcional patrimonio de la ciudad medieval de Senlis.

Un poco más adelante, en el GR11, descubrirá una vista impresionante de las Grandes Écuries, el hipódromo y el castillo de Chantilly.

Para esta ruta, que discurre por caminos y pistas forestales, le recomendamos una bicicleta de montaña, BTT o de gravilla. No tema poner los pies en alto en los tramos cortos y arenosos del bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France