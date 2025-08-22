Parcours le long des canaux de Chantilly Chantilly Oise

Parcours le long des canaux de Chantilly A pieds Très facile

Le parcours le long des canaux vous accompagne dans la vallée de la Nonette dans les pas d’André Le Nôtre ! Une balade mêlant histoire et nature au cœur de Chantilly.

Au cours de cette visite, n’hésitez pas à faire une halte pour visiter le Pavillon de Manse, musée des anciennes machines hydrauliques des Princes de Condé et du Duc d’Aumale, qui servaient à élever les eaux pour alimenter les jeux d’eaux du Château de Chantilly mais aussi pour amener l’eau potable en centre-ville !

The canal walk takes you through the Nonette valley in the footsteps of André Le Nôtre! A walk combining history and nature in the heart of Chantilly.

During your visit, don’t forget to stop off at the Pavillon de Manse, a museum of the old hydraulic machines used by the Princes de Condé and the Duc d’Aumale to raise water for the water games at Château de Chantilly, and to bring drinking water to the town center!

Der Weg entlang der Kanäle begleitet Sie durch das Tal der Nonette in den Fußstapfen von André Le Nôtre! Ein Spaziergang, der Geschichte und Natur im Herzen von Chantilly miteinander verbindet.

Auf dieser Tour sollten Sie unbedingt einen Zwischenstopp einlegen, um den Pavillon de Manse zu besichtigen, ein Museum für die alten hydraulischen Maschinen der Prinzen von Condé und des Herzogs von Aumale, die dazu dienten, das Wasser für die Wasserspiele des Schlosses von Chantilly zu heben, aber auch, um Trinkwasser in die Innenstadt zu leiten!

La passeggiata sul canale vi porta attraverso la valle della Nonette sulle orme di André Le Nôtre! Una passeggiata che unisce storia e natura nel cuore di Chantilly.

Durante la visita, non mancate di fare una sosta al Pavillon de Manse, un museo degli antichi macchinari idraulici utilizzati dai Principi di Condé e dal Duca d’Aumale per sollevare l’acqua per alimentare gli acquedotti del Castello di Chantilly e per portare l’acqua potabile al centro della città!

El paseo por el canal le llevará por el valle de Nonette tras las huellas de André Le Nôtre Un paseo que combina historia y naturaleza en el corazón de Chantilly.

Durante su visita, no olvide detenerse en el Pavillon de Manse, museo de la antigua maquinaria hidráulica utilizada por los príncipes de Condé y el duque de Aumale para elevar el agua destinada al abastecimiento de las obras hidráulicas del castillo de Chantilly y al suministro de agua potable al centro de la ciudad

