De Chantilly au cœur des Trois Forêts Chantilly Oise

De Chantilly au cœur des Trois Forêts

De Chantilly au cœur des Trois Forêts Place de la Gare 60500 Chantilly Oise Hauts-de-France

Au départ de la gare de Chantilly-Gouvieux (25 minutes de Paris-Nord), ce parcours vous propose de découvrir les richesses du massif des Trois Forêts. Vous commencez en longeant la piste d’entraînement des Lions, où l’on peut admirer les pur-sangs de France Galop de bon matin, avant de la traverser (passage obligé et sécurisé). Vous filez ensuite jusqu’aux étangs de Commelles allure modérée exigée près du château de la Reine.

Les allées et chemins de la forêt de Chantilly mènent ensuite aux landes et pins de celle d’Ermenonville. Vous passez par la butte aux Gens d’Armes (quelques mètres de portage), la route pavée du Prince, le parc Jean-Jacques Rousseau et le chemin des Écrivains à Ermenonville.

La transition jusqu’à la forêt d’Halatte s’effectue par l’abbaye de Chaalis et la plaine du Valois par Borest et Montépilloy. Le secteur du mont Pagnotte (entre les kilomètres 50 et 70) conduit à une altitude maximale de 220 mètres. Le challenge physique de cet itinéraire se situe entre le temple gallo-romain d’Ognon et l’obélisque du Roi de Rome.

Le retour à la gare de Chantilly-Gouvieux est plus tranquille. L’occasion d’admirer les vues depuis la butte d’Aumont, le vélodrome (le plus ancien de France), la cathédrale et les rues pavées de Senlis la médiévale.

Vous arrivez enfin à Chantilly pour découvrir son fabuleux patrimoine le château du duc d’Aumale, les Grandes Écuries et son hippodrome. Cet itinéraire s’adresse plutôt à des cyclistes confirmés et équipés de vélos gravel.

English : De Chantilly au cœur des Trois Forêts

Departing from the Chantilly-Gouvieux train station (25 minutes from Paris-Nord), this trail lets you discover the treasures of the Trois Forêts massif. You begin by skirting the Lions training track, where you can admire France Galop’s thoroughbreds in the early hours of the morning, before crossing it (a compulsory, safe passage). Then it’s on to the Commelles ponds moderate pace required near the Château de la Reine.

The lanes and paths of the Chantilly forest then lead to the moors and pines of the Ermenonville forest. You’ll pass by the Butte aux Gens d?Armes (a few meters of portage), the paved route du Prince, the Parc Jean-Jacques Rousseau and the Chemin des Écrivains in Ermenonville.

The transition to the Halatte forest is via Chaalis Abbey and the Valois plain via Borest and Montépilloy. The Mont Pagnotte sector (between kilometers 50 and 70) leads to a maximum altitude of 220 meters. The physical challenge of this route lies between the Gallo-Roman temple of Ognon and the obelisk of the King of Rome.

The return journey to Chantilly-Gouvieux station is more leisurely. A chance to admire the views from the Butte d’Aumont, the velodrome (the oldest in France), the cathedral and the cobbled streets of medieval Senlis.

Finally, you arrive in Chantilly to discover its fabulous heritage: the Duc d?Aumale?s château, the Grandes Écuries and its racecourse. This itinerary is best suited to experienced cyclists equipped with gravel bikes.

Deutsch : De Chantilly au cœur des Trois Forêts

Ausgehend vom Bahnhof Chantilly-Gouvieux (25 Minuten von Paris-Nord) bietet Ihnen diese Strecke die Möglichkeit, den Reichtum des Massivs der Trois Forêts zu entdecken. Zunächst geht es entlang der Trainingsstrecke der Lions, auf der Sie die Vollblüter von France Galop am frühen Morgen bewundern können, bevor Sie die Strecke überqueren (ein obligatorischer und gesicherter Weg). Anschließend flitzen Sie bis zu den Teichen von Commelles ? gemäßigtes Tempo gefordert in der Nähe des Schlosses der Königin.

Die Alleen und Wege des Waldes von Chantilly führen dann zu den Heideflächen und Kiefern des Waldes von Ermenonville. Sie kommen an der Butte aux Gens d’Armes (einige Meter zu tragen), der gepflasterten Route du Prince, dem Park Jean-Jacques Rousseau und dem Chemin des Écrivains in Ermenonville vorbei.

Der Übergang zum Wald von Halatte erfolgt über die Abtei von Chaalis und die Ebene von Valois über Borest und Montépilloy. Der Bereich des Mont Pagnotte (zwischen Kilometer 50 und 70) führt auf eine maximale Höhe von 220 Metern. Die physische Herausforderung dieser Route liegt zwischen dem gallo-römischen Tempel von Ognon und dem Obelisken des Königs von Rom.

Der Rückweg zum Bahnhof Chantilly-Gouvieux ist ruhiger. Hier haben Sie die Gelegenheit, die Aussicht vom Aumont-Hügel, dem Velodrom (dem ältesten in Frankreich), der Kathedrale und den gepflasterten Straßen des mittelalterlichen Senlis zu genießen.

Schließlich kommen Sie in Chantilly an, wo Sie sein fabelhaftes Erbe entdecken können: das Schloss des Herzogs von Aumale, die Grandes Écuries und seine Pferderennbahn. Diese Route ist eher für erfahrene Radfahrer mit Gravelbikes geeignet.

Italiano :

Con partenza dalla stazione di Chantilly-Gouvieux (a 25 minuti da Paris-Nord), questo percorso permette di scoprire i tesori del massiccio dei Trois Forêts. Si inizia seguendo la pista di allenamento dei Lions, dove si possono ammirare i purosangue di France Galop nelle prime ore del mattino, prima di attraversarla (passaggio obbligatorio e sicuro). Si prosegue poi verso gli stagni di Commelles, a passo moderato, nei pressi del Castello della Regina.

I viottoli e i sentieri della foresta di Chantilly conducono poi alle brughiere e ai pini della foresta di Ermenonville. Si passa dalla Butte aux Gens d’Armes (pochi metri di portage), dalla route du Prince asfaltata, dal Parc Jean-Jacques Rousseau e dal Chemin des Écrivains a Ermenonville.

Il passaggio alla foresta di Halatte avviene attraverso l’abbazia di Chaalis e la pianura di Valois attraverso Borest e Montépilloy. Il settore del Mont Pagnotte (tra i chilometri 50 e 70) porta a un’altitudine massima di 220 metri. La sfida fisica di questo percorso si trova tra il tempio gallo-romano di Ognon e l’obelisco del Re di Roma.

Il ritorno alla stazione di Chantilly-Gouvieux è più tranquillo. È un’occasione per ammirare il panorama dalla Butte d’Aumont, il velodromo (il più antico di Francia), la cattedrale e le strade acciottolate della Senlis medievale.

Infine, si arriva a Chantilly per scoprire il suo favoloso patrimonio: il castello del Duca d’Aumale, le Grandes Écuries e il suo ippodromo. Questo percorso è più adatto a ciclisti esperti dotati di bici da corsa.

Español : De Chantilly au cœur des Trois Forêts

Con salida de la estación de Chantilly-Gouvieux (a 25 minutos de París-Nord), esta ruta permite descubrir los tesoros del macizo de Trois Forêts. Empezará siguiendo la pista de entrenamiento de los Leones, donde podrá admirar los purasangres de France Galop a primera hora de la mañana, antes de atravesarla (paso obligatorio y seguro). A continuación, se dirigirá a los estanques de Commelles, a un ritmo moderado, cerca del Château de la Reine.

Los caminos y senderos del bosque de Chantilly conducen después a los páramos y pinos del bosque de Ermenonville. Pasará por la Butte aux Gens d’Armes (algunos metros de porteo), la ruta asfaltada del Príncipe, el Parque Jean-Jacques Rousseau y el Chemin des Écrivains en Ermenonville.

El paso al bosque de Halatte se realiza por la abadía de Chaalis y la llanura de Valois por Borest y Montépilloy. El sector del Mont Pagnotte (entre los kilómetros 50 y 70) conduce a una altitud máxima de 220 metros. El desafío físico de esta ruta se sitúa entre el templo galo-romano de Ognon y el obelisco del Rey de Roma.

El regreso a la estación de Chantilly-Gouvieux es más tranquilo. Es la ocasión de admirar las vistas desde la Butte d’Aumont, el velódromo (el más antiguo de Francia), la catedral y las calles adoquinadas de la Senlis medieval.

Por último, llegará a Chantilly para descubrir su fabuloso patrimonio: el castillo del Duque de Aumale, las Grandes Écuries y su hipódromo. Esta ruta es la más adecuada para ciclistas experimentados equipados con bicicletas de gravilla.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France