Abzac sentier de la Forêt de la Monette Abzac Charente

Abzac sentier de la Forêt de la Monette Abzac Charente vendredi 1 août 2025.

Abzac sentier de la Forêt de la Monette

Abzac sentier de la Forêt de la Monette route de Brillac 16500 Abzac Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Ce sentier traverse la forêt de la Monette qui s’étend sur plus de 500 hectares. En ce qui concerne la flore et la faune,

vous en trouverez une grande variété dans cette forêt cerfs, chevreuils, orchidée dactylorhiza etc…

https://www.cirkwi.com/circuit/376711 +33 5 45 84 22 22

English :

This trail crosses the Monette forest, which covers more than 500 hectares. As far as flora and fauna are concerned,

you’ll find a wide variety in this forest: deer, roe deer, dactylorhiza orchids etc…

Deutsch :

Dieser Pfad führt durch den Wald von La Monette, der sich über 500 Hektar erstreckt. Was die Flora und Fauna betrifft,

finden Sie in diesem Wald eine große Vielfalt: Hirsche, Rehe, die Orchidee Dactylorhiza etc.

Italiano :

Questo sentiero attraversa la foresta delle Monette, che si estende per oltre 500 ettari. In termini di flora e fauna

troverete una grande varietà in questa foresta: cervi, caprioli, orchidee dactylorhiza, ecc.

Español :

Este sendero atraviesa el bosque de Monette, de más de 500 hectáreas. En cuanto a flora y fauna

encontrará una gran variedad en este bosque: ciervos, corzos, orquídeas dactylorhiza, etc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-25 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme