Abzac sentier le Sérail Abzac Charente

Abzac sentier le Sérail

Abzac sentier le Sérail :Route de Montmorillon 16500 Abzac Charente Nouvelle-Aquitaine

.Ce sentier permet de découvrir l’étang du Sérail qui fut creusé en 1750, puis réhabilité en 1995. Le sentier longe l’étang sur ses trois faces avant de rejoindre le village du Chardat

https://www.charente-limousine.fr/ +33 5 45 84 14 08

English :

this trail leads to the Sérail pond, which was dug in 1750 and restored in 1995. The trail runs along all three sides of the pond before reaching the village of Chardat

Deutsch :

dieser Pfad führt Sie zum Étang du Sérail, der 1750 gegraben und 1995 saniert wurde. Der Weg führt an drei Seiten des Teiches entlang, bevor er das Dorf Chardat erreicht

Italiano :

il sentiero conduce allo stagno di Sérail, scavato nel 1750 e restaurato nel 1995. Il sentiero costeggia i tre lati dello stagno prima di raggiungere il villaggio di Chardat

Español :

este sendero conduce al estanque de Sérail, excavado en 1750 y restaurado en 1995. El sendero recorre los tres lados del estanque antes de llegar al pueblo de Chardat

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-25 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme