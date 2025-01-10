Agen l’Ermitage, la boucle de Vérone Agen Lot-et-Garonne

La boucle de Vérone vous invite à parcourir les plateaux de Monbran et de l’Ermitage, entre les deux vous arpenterez le vallon de Vérone, creusé par le Courbarieux, petit affluent de la Garonne

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : Agen l’Ermitage, la boucle de Vérone

The Verona loop invites you to walk through the Monbran and Hermitage plateaus, between the two you will walk through the Verona valley, carved out by the Courbarieux, a small tributary of the Garonne

Deutsch : Agen l’Ermitage, la boucle de Vérone

Die Verona-Schleife lädt Sie ein, die Plateaus von Monbran und Ermitage zu durchwandern. Dazwischen durchwandern Sie das Verona-Tal, das vom Courbarieux, einem kleinen Nebenfluss der Garonne, gegraben wurde

Italiano :

L’anello del Vérone invita a percorrere gli altipiani del Monbran e dell’Ermitage; tra i due si percorre la valle del Vérone, scavata dal Courbarieux, un piccolo affluente della Garonna

Español : Agen l’Ermitage, la boucle de Vérone

El bucle del Vérone le invita a recorrer las mesetas del Monbran y del Ermitage, entre ambas recorrerá el valle del Vérone, excavado por el Courbarieux, un pequeño afluente del Garona

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine