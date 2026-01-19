Euro Games : jeux de société en langues étrangères, Blue fox coffee, Agen
Euro Games : jeux de société en langues étrangères, Blue fox coffee, Agen jeudi 30 avril 2026.
Euro Games : jeux de société en langues étrangères Jeudi 30 avril, 19h00 Blue fox coffee Lot-et-Garonne
Réservation indispensable : bluefoxcoffe@outlook.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T19:00:00+02:00 – 2026-04-30T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-30T19:00:00+02:00 – 2026-04-30T20:30:00+02:00
Rejoignez les services civiques de La Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne pour un apéro-jeux en langues étrangères !
Elles vous feront découvrir des jeux locaux de leur pays ou d’ailleurs.
Réservation indispensable : bluefoxcoffe@outlook.fr
Blue fox coffee 107 Victor Hugo 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:bluefoxcoffe@outlook.fr »}]
Soirée jeux de société en langues étrangères jeux langues étrangères
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