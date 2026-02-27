Agen Agora Les Goldmen Concert 100% Goldman

Avenue du Midi Agen Agora Expo Congrés Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 44 – 44 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-04-24

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Actuellement en tournée événement, rassemblant des centaines de milliers de fans à travers la France, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.

Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés de Jean-Jacques Goldman, mais aussi du trio, depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe . .

Avenue du Midi Agen Agora Expo Congrés Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 49 50 agen-agora@miharu.fr

Currently on an event tour, bringing together hundreds of thousands of fans across France, the GOLDMEN will be back in 2026 for a new 100% hits show, from the world of Jean-Jacques GOLDMAN to that of the FREDERICKS GOLDMAN JONES trio.

