Quizz party au Plancher des Vaches Agen
Quizz party au Plancher des Vaches Agen jeudi 7 mai 2026.
Agen
Quizz party au Plancher des Vaches
Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:45:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Envie de briller en culture G, ou simplement de passer un super moment entre potes ?
La grande soirée quizz mensuelle animée par Max est de retour, et l’ambiance promet d’être au rendez-vous !
Au programme
Questions de culture générale
Des surprises… et des lots pour les 3 premières équipes !
Envie de briller en culture G, ou simplement de passer un super moment entre potes ?
La grande soirée quizz mensuelle animée par Max est de retour, et l’ambiance promet d’être au rendez-vous !
Au programme
Questions de culture générale
Des surprises… et des lots pour les 3 premières équipes !
Réservez votre table et venez relever le défi. .
Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15
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English : Quizz party au Plancher des Vaches
Want to shine in G culture, or just have a great time with friends?
The big monthly quiz night hosted by Max is back, and the atmosphere promises to be great!
On the program:
General knowledge questions
Surprises? and prizes for the top 3 teams!
L’événement Quizz party au Plancher des Vaches Agen a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Destination Agen
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