Agen

Quizz party au Plancher des Vaches

Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:45:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Envie de briller en culture G, ou simplement de passer un super moment entre potes ?

La grande soirée quizz mensuelle animée par Max est de retour, et l’ambiance promet d’être au rendez-vous !

Au programme

Questions de culture générale

Des surprises… et des lots pour les 3 premières équipes !

Envie de briller en culture G, ou simplement de passer un super moment entre potes ?

La grande soirée quizz mensuelle animée par Max est de retour, et l’ambiance promet d’être au rendez-vous !

Au programme

Questions de culture générale

Des surprises… et des lots pour les 3 premières équipes !

Réservez votre table et venez relever le défi. .

Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15

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English : Quizz party au Plancher des Vaches

Want to shine in G culture, or just have a great time with friends?

The big monthly quiz night hosted by Max is back, and the atmosphere promises to be great!

On the program:

General knowledge questions

Surprises? and prizes for the top 3 teams!

L’événement Quizz party au Plancher des Vaches Agen a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Destination Agen