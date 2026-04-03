Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE AGEN AGORA Agen

LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE AGEN AGORA Agen

LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE AGEN AGORA Agen jeudi 28 mai 2026.

Lieu : AGEN AGORA

Adresse : 351 AVENUE DU MIDI

Ville : 47000 Agen

Département : 47

Début : 2026-05-28

Fin : 2026-05-28

Heure de début : 20:00

LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE Début : 2026-05-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

AGEN AGORA 351 AVENUE DU MIDI 47000 Agen 47

À voir aussi à Agen (47)