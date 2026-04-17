Les Folies Vocales place du Maréchal-Foch Agen
Les Folies Vocales place du Maréchal-Foch Agen mardi 26 mai 2026.
Agen
Les Folies Vocales
place du Maréchal-Foch Dans les rues de la ville Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 12:00:00
fin : 2026-05-31 21:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Spectacles en salle du mardi 26 au dimanche 31 mai à partir de 20h30. Tout le week-end des 30 et 31 mai, des scènes seront installées dans toute la ville d’Agen avec des concerts gratuits.
Les spectacles en salle
Mardi 26 mai à 20h30
B Vocal Théâtre Ducourneau (Agen)
Mercredi 27 mai à 20h30
L’Affaire Buckingham Théâtre Ducourneau
Jeudi 28 mai
Le Bourgeois Gentilhomme Théâtre Ducourneau (20h30)
Spectacle à la salle Le Galion (Foulayronnes)
Vendredi 29 mai à 20h30
Blønd & Blönd & Blónd Espace François Mitterrand (Boé)
Samedi 30 mai à 21h
Paname Vintage
Dimanche 31 mai à 16h30
Paname Vintage
Tout le week-end des 30 et 31 mai, des scènes seront installées dans toute la ville d’Agen avec des concerts gratuits. .
place du Maréchal-Foch Dans les rues de la ville Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 97 55 08 bastien.bonnin@etu.univ-st-etienne.fr
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English : Les Folies Vocales
Indoor shows from Tuesday May 26 to Sunday May 31, starting at 8.30pm. Throughout the weekend of May 30 and 31, stages will be set up all over Agen with free concerts.
L’événement Les Folies Vocales Agen a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Destination Agen
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