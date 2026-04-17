Les Folies Vocales place du Maréchal-Foch Agen

Agen

Les Folies Vocales

place du Maréchal-Foch Dans les rues de la ville Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 12:00:00

fin : 2026-05-31 21:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Spectacles en salle du mardi 26 au dimanche 31 mai à partir de 20h30. Tout le week-end des 30 et 31 mai, des scènes seront installées dans toute la ville d’Agen avec des concerts gratuits.

Les spectacles en salle

Mardi 26 mai à 20h30

B Vocal Théâtre Ducourneau (Agen)

Mercredi 27 mai à 20h30

L’Affaire Buckingham Théâtre Ducourneau

Jeudi 28 mai

Le Bourgeois Gentilhomme Théâtre Ducourneau (20h30)

Spectacle à la salle Le Galion (Foulayronnes)

Vendredi 29 mai à 20h30

Blønd & Blönd & Blónd Espace François Mitterrand (Boé)

Samedi 30 mai à 21h

Paname Vintage

Dimanche 31 mai à 16h30

Paname Vintage

Tout le week-end des 30 et 31 mai, des scènes seront installées dans toute la ville d’Agen avec des concerts gratuits. .

place du Maréchal-Foch Dans les rues de la ville Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 97 55 08 bastien.bonnin@etu.univ-st-etienne.fr

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English : Les Folies Vocales

Indoor shows from Tuesday May 26 to Sunday May 31, starting at 8.30pm. Throughout the weekend of May 30 and 31, stages will be set up all over Agen with free concerts.

L’événement Les Folies Vocales Agen a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Destination Agen