Agen

Paname Vintage

20 Rue Cajarc Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Trois chanteuses et un trio de jazz revisitent les grands classiques de la chanson française dans des arrangements swing, blues et jazz. Avec humour, poésie et émotion, Paname Vintage offre une soirée intime et chaleureuse autour d’un patrimoine musical intemporel.

Trois chanteuses, accompagnées d’un trio de jazz, revisitent les grandes chansons françaises et les chefs-d’œuvre d’un répertoire intemporel. Chaque titre renaît sous une nouvelle lumière, porté par des influences mêlant swing, blues et jazz, et sublimé par des arrangements originaux. Paname Vintage redonne vie aux classiques de la chanson française avec une touche d’humour, beaucoup de poésie et une profonde émotion. Une soirée intime et chaleureuse, célébrant un patrimoine musical que le monde entier nous envie. .

20 Rue Cajarc Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 70 21 70

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English : Paname Vintage

Three female singers and a jazz trio revisit the great classics of French chanson in swing, blues and jazz arrangements. With humor, poetry and emotion, Paname Vintage offers a warm and intimate evening around a timeless musical heritage.

L’événement Paname Vintage Agen a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Destination Agen