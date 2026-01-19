Balade culturelle et familiale, café vélo, Agen
Balade culturelle et familiale, café vélo, Agen dimanche 31 mai 2026.
Balade culturelle et familiale Dimanche 31 mai, 09h30 café vélo Lot-et-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T12:00:00+02:00
Balade culturelle et familiale
Vous serez accompagnés par des membres de l’association Vélocité en Agenais. Départ/arrivée au Café Vélo, 207 rue du Duc d’Orléans – 47000 Agen – départ 9h30 (venez avant pour réserver votre repas ou déposer votre pique-nique). Durée de la balade entre 1h30 et 2h suivant les arrêts pour environ 20 km. Accessible à tous et toutes à partir de 8 ans.
café vélo 207 rue du Duc d’Orléans Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@velocite47.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 82 25 21 93 »}]
Cette balade à vélo vous permettra de jouer les touristes chez vous et de découvrir des points d’intérêts insoupçonnés ainsi que des aménagements cyclables récents.
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