Agen

B Vocal

Place du Docteur Esquirol Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:30:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Référence incontournable de la musique a cappella à l’échelle internationale, 30 ans de carrière, 4 000 concerts et 40 tournées à travers l’Europe, l’Amérique et l’Asie, 10 prix prestigieux à New York, San Francisco, Graz (Autriche) et Moscou, plus de 25 spectacles originaux.

Référence incontournable de la musique a cappella à l’échelle internationale, 30 ans de carrière, 4 000 concerts et 40 tournées à travers l’Europe, l’Amérique et l’Asie, 10 prix prestigieux à New York, San Francisco, Graz (Autriche) et Moscou, plus de 25 spectacles originaux. Ce quintet vocal espagnol plein d’humour nous offre un véritable show, à savourer sans modération. .

Place du Docteur Esquirol Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 70 21 70

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English : B Vocal

A benchmark in international a cappella music, 30 years in the business, 4,000 concerts and 40 tours across Europe, America and Asia, 10 prestigious awards in New York, San Francisco, Graz (Austria) and Moscow, over 25 original shows.

L’événement B Vocal Agen a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Destination Agen