Balade découverte de la biodiversité en ville Café Vélo Agen
Balade découverte de la biodiversité en ville Café Vélo Agen mercredi 27 mai 2026.
Agen
Balade découverte de la biodiversité en ville
Café Vélo 207 Rue du Duc d’Orléans Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 16:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Balade commentée au site d’Eau de Garonne pour découvrir les aménagements favorisant la biodiversité (haies, mares, nichoirs…). Départ/retour au Café Vélo d’Agen. Mercredi 27 mai à 14h30. Gratuit, inscription obligatoire 05 53 36 73 34 contact@cpie47.fr
Partez à la rencontre de la nature en ville !
Au cœur même du site d’Eau de Garonne et au fil d’une balade commentée, vous découvrirez comment différents aménagements (plantations de haies, création de mares, installation de nichoirs…) ont permis de transformer cet espace en un véritable refuge pour la biodiversité.
Le départ et le retour se font au Café Vélo d’Agen, où vous pourrez profiter d’un moment convivial autour d’un petit rafraîchissement. (consommations en supplément)
Pensez à prévoir des chaussures fermées et des vêtements adaptés aux conditions météorologiques.
Informations pratiques
Mercredi 27 mai à 14h30
Rendez-vous au Café Vélo d’Agen, 207 route des entrepreneurs
Animation gratuite
Pas d’accès PMR
Inscription obligatoire au 05 53 36 73 34 ou par mail à contact@cpie47.fr .
Café Vélo 207 Rue du Duc d’Orléans Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr
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English : Balade découverte de la biodiversité en ville
Guided tour of the Eau de Garonne site to discover the facilities promoting biodiversity (hedges, ponds, nesting boxes, etc.). Departure and return to Agen?s Café Vélo. Wednesday, May 27 at 2.30pm. Free, registration required: 05 53 36 73 34 contact@cpie47.fr
L’événement Balade découverte de la biodiversité en ville Agen a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Destination Agen
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