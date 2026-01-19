Thomas Sarrodie Group Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen
Thomas Sarrodie Group Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen vendredi 8 mai 2026.
Agen
Thomas Sarrodie Group
Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:45:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Ce vendredi 8 mai, le Plancher des Vaches accueille Thomas Sarrodie Group pour un live plein d’énergie. Venez vibrer entre amis dans une ambiance conviviale autour d’un verre ou d’un bon plat. Installez-vous et profitez de la soirée !
Concert live avec Thomas Sarrodie Group.
Envie de vibrer au son du live et de passer une super soirée entre amis ?
Ce Vendredi, le Plancher des Vaches accueille Thomas Sarrodie Group un concert plein d’énergie et d’émotions.
Au programme
Musique live
Ambiance chaleureuse et conviviale
Un bon moment à partager autour d’un verre ou d’un bon plat
Installez-vous, laissez-vous porter par la musique et profitez de la soirée. .
Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com
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English : Thomas Sarrodie Group
This Friday, May 8, the Plancher des Vaches welcomes Thomas Sarrodie Group for a high-energy live show. Come and join us for a drink or a meal in a convivial atmosphere. Sit back and enjoy the evening!
L’événement Thomas Sarrodie Group Agen a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Destination Agen
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