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Thomas Sarrodie Group Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen

Thomas Sarrodie Group Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen

Thomas Sarrodie Group Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS

Adresse : Le plancher des vaches Bistrot Pub

Ville : 47000 Agen

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:45:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Agen

Thomas Sarrodie Group

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:45:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Ce vendredi 8 mai, le Plancher des Vaches accueille Thomas Sarrodie Group pour un live plein d’énergie. Venez vibrer entre amis dans une ambiance conviviale autour d’un verre ou d’un bon plat. Installez-vous et profitez de la soirée !
Concert live avec Thomas Sarrodie Group.

Envie de vibrer au son du live et de passer une super soirée entre amis ?
Ce Vendredi, le Plancher des Vaches accueille Thomas Sarrodie Group un concert plein d’énergie et d’émotions.

Au programme
Musique live
Ambiance chaleureuse et conviviale
Un bon moment à partager autour d’un verre ou d’un bon plat

Installez-vous, laissez-vous porter par la musique et profitez de la soirée.   .

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15  2cdirection@gmail.com

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English : Thomas Sarrodie Group

This Friday, May 8, the Plancher des Vaches welcomes Thomas Sarrodie Group for a high-energy live show. Come and join us for a drink or a meal in a convivial atmosphere. Sit back and enjoy the evening!

L’événement Thomas Sarrodie Group Agen a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Destination Agen

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