Thomas Sarrodie Group Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen

Agen

Thomas Sarrodie Group

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:45:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Ce vendredi 8 mai, le Plancher des Vaches accueille Thomas Sarrodie Group pour un live plein d’énergie. Venez vibrer entre amis dans une ambiance conviviale autour d’un verre ou d’un bon plat. Installez-vous et profitez de la soirée !

Concert live avec Thomas Sarrodie Group.

Envie de vibrer au son du live et de passer une super soirée entre amis ?

Ce Vendredi, le Plancher des Vaches accueille Thomas Sarrodie Group un concert plein d’énergie et d’émotions.

Au programme

Musique live

Ambiance chaleureuse et conviviale

Un bon moment à partager autour d’un verre ou d’un bon plat

Installez-vous, laissez-vous porter par la musique et profitez de la soirée. .

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

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English : Thomas Sarrodie Group

This Friday, May 8, the Plancher des Vaches welcomes Thomas Sarrodie Group for a high-energy live show. Come and join us for a drink or a meal in a convivial atmosphere. Sit back and enjoy the evening!

L’événement Thomas Sarrodie Group Agen a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Destination Agen