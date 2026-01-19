L’Europe ça roule, Prairie du Pont Canal, Agen

L’Europe ça roule Mercredi 6 mai, 13h30 Prairie du Pont Canal Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T13:30:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T13:30:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Le mercredi 6 mai, de 13h30 à 17h, la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne, en partenariat avec Vélocité en Agenais et plusieurs acteurs locaux, vous propose un après-midi dédié à la culture vélo dans le cadre de Mai à vélo.

Au programme : une balade ludique à vélo de 12 km pour découvrir, tout au long du parcours, comment les fonds européens soutiennent des projets près de chez vous. En parallèle, le village l’éco-village accueillera des animations, des ateliers et des stands partenaires pour sensibiliser petits et grands à la mobilité durable et écologique.

Des surprises et des cadeaux viendront ponctuer cette journée conviviale et inclusive.

Prairie du Pont Canal rue des Iles, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@maisoneurope47.eu »}]

Après-midi dédié à la culture vélo dans le cadre de Mai à vélo.