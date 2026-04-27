Jam Session au Café Vélo Café vélo Agen

Agen

Jam Session au Café Vélo

Café vélo 207 rue du Duc d’Orléans Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13 23:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Le Café Vélo organise la 2ème édition des JAM SESSIONS au Pont-Canal. ‘événement est gratuit et ouvert à tous, avec des thèmes de lâcher-prise, improvisation et partage. Les participants doivent apporter leur instrument et leur bonne humeur. Gilles ouvrira la soirée. Venez soutenir la musique live !

Le Café Vélo organise sa 2ème édition des JAM SESSIONS au Pont-Canal à Agen. Le premier rendez-vous aura lieu le Mercredi 13 Mai 2026, de 20h à 23h. L’événement est gratuit et ouvert à tous, avec des thèmes de lâcher-prise, improvisation et partage. Les participants doivent apporter leur instrument et leur bonne humeur. Gilles ouvrira la soirée avec des morceaux funky, suivi du groupe local The Small Rock. Happy Hour de 17h à 19h, restauration disponible. Musiciens peuvent contacter Gilles ou venir sur place. Venez soutenir la musique live ! .

Café vélo 207 rue du Duc d’Orléans Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 96 15 51

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English : Jam Session au Café Vélo

Le Café Vélo organizes the 2nd edition of JAM SESSIONS at Pont-Canal. he event is free and open to all, with themes of letting go, improvisation and sharing. Participants are asked to bring their instruments and their good humor. Gilles will open the evening. Come and support live music!

L’événement Jam Session au Café Vélo Agen a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Destination Agen