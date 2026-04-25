Visite guidée Agen, un coeur de ville aux richesses insoupçonnées Office de Tourisme Destination Agen Agen
Visite guidée Agen, un coeur de ville aux richesses insoupçonnées Office de Tourisme Destination Agen Agen samedi 4 juillet 2026.
Agen
Visite guidée Agen, un coeur de ville aux richesses insoupçonnées
Office de Tourisme Destination Agen 38 rue Garonne Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Riche et fière de son histoire, de son patrimoine et des parcours humains qui l’ont construite, la Perle du Midi se découvre au fil d’un parcours guidé complet et documenté. Découvrez l’histoire, l’architecture et l’art de vivre agenais à travers les sites incontournables.
Riche et fière de son histoire, de son patrimoine et des parcours humains qui l’ont construite, la Perle du Midi se découvre au fil d’un parcours guidé complet et documenté. Découvrez l’histoire, l’architecture et l’art de vivre agenais à travers les sites incontournables.
A noter pas d’accès possible à l’intérieur de la cathédrale Saint-Caprais lors de nos visites proposées les lundis et samedis.
Dates en juillet
LUNDI 13 et 27
MARDI 7 et 21
MERCREDI 8, 15, 22 et 29
VENDREDI 10, 17, 24 et 31
SAMEDI 4 .
Office de Tourisme Destination Agen 38 rue Garonne Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr
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English : Visite guidée Agen, un coeur de ville aux richesses insoupçonnées
Rich and proud of its history, its heritage and the human pathways that have built it, the Pearl of the South can be discovered through a complete and documented guided tour. Discover the history, the architecture and the art of living in Agen through the essential sites.
L’événement Visite guidée Agen, un coeur de ville aux richesses insoupçonnées Agen a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Destination Agen
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