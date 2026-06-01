Match de la coupe du monde FRANCE SENEGAL Le Plancher des Vaches Agen mardi 16 juin 2026.

Agen

Match de la coupe du monde FRANCE SENEGAL

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 21:00:00

fin : 2026-06-16 23:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Événement de la semaine au Plancher des Vaches !

Le 16 juin 2026 à 21h00, venez suivre France Sénégal pour la Coupe du monde dans une ambiance stade. Diffusion du match en direct, bonne bière, bons plats et soirée conviviale entre amis.

Infos, événements et menu leplancherdesvaches.fr.

Événement de la semaine au Plancher des Vaches !

Cette semaine, on sort les écrans pour un gros match à ne pas manquer ! ??

16 Juin 2026 a 21h00

France vs Sénégal

Coupe du monde

Ambiance stade, frissons garantis et supporters au rendez-vous pour vibrer ensemble !

Une bonne bière, un bon plat… et du foot en live la soirée parfaite entre amis !

Alors, prêts à pousser derrière les Bleus ?

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Retrouvez toutes nos prochaines animations et événements ainsi que notre menu à jour sur

https://www.leplancherdesvaches.fr/ .

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15

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English : Match de la coupe du monde FRANCE SENEGAL

Event of the week at Plancher des Vaches!

On June 16, 2026 at 9:00 pm, come and watch France ? Senegal for the World Cup in a stadium atmosphere. Live coverage of the match, good beer, good food and a convivial evening with friends.

Info, events and menu: leplancherdesvaches.fr.

L’événement Match de la coupe du monde FRANCE SENEGAL Agen a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Destination Agen