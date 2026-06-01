Blind Test Avec Dr Seb Le Plancher des Vaches Agen jeudi 11 juin 2026.

Agen

Blind Test Avec Dr Seb

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:45:00

fin : 2026-06-11 23:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Blindtest avec Docteur Seb !

Rock, pop, classique revisité et surprises musicales au programme. Reconnaissez les morceaux joués à la guitare et testez votre culture musicale entre amis dans une ambiance fun et conviviale.

Prochains événements et menu

https://www.leplancherdesvaches.fr/

Blindtest avec Docteur Seb.

Rock, pop culture, musique classique (version accessible) et bien d’autres surprises vous attendent pour une soirée pleine de souvenirs, de redécouvertes et d’adrénaline.

Des airs joués à la guitare et à l’ampli, parfois reconnaissables immédiatement, parfois réarrangés ou dévoilés peu à peu… saurez-vous taper dans le mille ?

Venez tester votre culture G musicale entre amis !

Retrouvez toutes nos prochaines animations et événements ainsi que notre menu à jour sur

https://www.leplancherdesvaches.fr/ .

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15

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English : Blind Test Avec Dr Seb

Blindtest with Docteur Seb!

Rock, pop, classic revisited and musical surprises on the program. Recognize the tunes played on your guitar and test your musical culture with friends in a fun and friendly atmosphere.

Upcoming events and menu

https://www.leplancherdesvaches.fr/

L’événement Blind Test Avec Dr Seb Agen a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Destination Agen