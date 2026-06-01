Agen

Concert avec TCHUTCHUKA

9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Concert live avec La Tchutchuka !

Musique live, ambiance conviviale et bonne humeur au Plancher des Vaches. Venez profiter d’une soirée pleine d’énergie autour d’un verre ou d’un bon repas entre amis.

Concert live avec La Tchutchuka.

Envie de vibrer au son du live et de passer une super soirée entre amis ?

Ce jeudi, le Plancher des Vaches accueille La Tchutchuka un concert plein d’énergie et d’émotions.

Au programme

Musique live

Ambiance chaleureuse et conviviale

Un bon moment à partager autour d’un verre ou d’un bon plat

Installez-vous, laissez-vous porter par la musique et profitez de la soirée.

Retrouvez toutes nos prochaines animations et événements ainsi que notre menu à jour sur

https://www.leplancherdesvaches.fr/ .

9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15

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English : Concert avec TCHUTCHUKA

Live concert with La Tchutchuka!

Live music, a friendly atmosphere and good spirits at the Plancher des Vaches. Come and enjoy an energetic evening over a drink or a meal with friends.

L’événement Concert avec TCHUTCHUKA Agen a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Destination Agen