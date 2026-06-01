Soirée Espagnole avec Arena Negra Le Plancher des Vaches Agen

Agen

Soirée Espagnole avec Arena Negra

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:30:00

fin : 2026-06-18 23:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Concert live avec Arena Negra.

Ce jeudi, le Plancher des Vaches accueille Arena Negra pour une soirée pleine d’énergie et d’émotions.

Musique live, ambiance chaleureuse et bon moment à partager autour d’un verre ou d’un bon plat.

Prochains événements et menu

https://www.leplancherdesvaches.fr/

Concert live avec Arena Negra.

Envie de vibrer au son du live et de passer une super soirée entre amis ?

Ce Jeudi, le Plancher des Vaches accueille ARENA NEGRA pour un concert plein d’énergie et d’émotions.

Au programme

Musique live

Ambiance chaleureuse et conviviale

Un bon moment à partager autour d’un verre ou d’un bon plat

Installez-vous, laissez-vous porter par la musique et profitez de la soirée.

Retrouvez toutes nos prochaines animations et événements ainsi que notre menu à jour sur

https://www.leplancherdesvaches.fr/ .

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15

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English : Soirée Espagnole avec Arena Negra

Live concert with Arena Negra.

This Thursday, Plancher des Vaches welcomes Arena Negra for an evening full of energy and emotion.

Live music, a warm atmosphere and a good time to be shared over a drink or a good meal.

Upcoming events and menu

https://www.leplancherdesvaches.fr/

L’événement Soirée Espagnole avec Arena Negra Agen a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Destination Agen