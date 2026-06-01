Soirée Espagnole avec Arena Negra Le Plancher des Vaches Agen
Soirée Espagnole avec Arena Negra Le Plancher des Vaches Agen jeudi 18 juin 2026.
Agen
Soirée Espagnole avec Arena Negra
Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:30:00
fin : 2026-06-18 23:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Concert live avec Arena Negra.
Ce jeudi, le Plancher des Vaches accueille Arena Negra pour une soirée pleine d’énergie et d’émotions.
Musique live, ambiance chaleureuse et bon moment à partager autour d’un verre ou d’un bon plat.
Prochains événements et menu
https://www.leplancherdesvaches.fr/
Concert live avec Arena Negra.
Envie de vibrer au son du live et de passer une super soirée entre amis ?
Ce Jeudi, le Plancher des Vaches accueille ARENA NEGRA pour un concert plein d’énergie et d’émotions.
Au programme
Musique live
Ambiance chaleureuse et conviviale
Un bon moment à partager autour d’un verre ou d’un bon plat
Installez-vous, laissez-vous porter par la musique et profitez de la soirée.
Retrouvez toutes nos prochaines animations et événements ainsi que notre menu à jour sur
https://www.leplancherdesvaches.fr/ .
Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15
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English : Soirée Espagnole avec Arena Negra
Live concert with Arena Negra.
This Thursday, Plancher des Vaches welcomes Arena Negra for an evening full of energy and emotion.
Live music, a warm atmosphere and a good time to be shared over a drink or a good meal.
Upcoming events and menu
https://www.leplancherdesvaches.fr/
L’événement Soirée Espagnole avec Arena Negra Agen a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Destination Agen
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