Célia Garcin Quartet Place du Pin Agen

Agen

Célia Garcin Quartet

Place du Pin Le Plancher des Vaches Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03 23:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Célia Garcin et son quartet vous invitent à une soirée jazz entre standards revisités, improvisations et influences brésiliennes. Accompagnée de Simon Garcia, Florentin Beauvais et Patrick Averous, elle vous promet un moment de groove et d’émotion. Concert à partir de 20h30.

Embarquez pour une véritable odyssée musicale aux côtés de Célia Garcin et de trois musiciens passionnés.

Entre standards revisités, improvisations, influences brésiliennes et jazz moderne, ce quartet vous invite à un voyage sans frontières. La voix chaleureuse de Célia Garcin sera accompagnée par le pianiste Simon Garcia, le batteur Florentin Beauvais et le contrebassiste Patrick Averous, pour une soirée placée sous le signe du partage, du groove et de l’émotion.

Une belle parenthèse jazz à ne pas manquer !

Concert à partir de 20h30.

Retrouvez toutes nos prochaines animations et événements ainsi que notre menu à jour sur https://www.leplancherdesvaches.fr/ .

Place du Pin Le Plancher des Vaches Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15

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English : Célia Garcin Quartet

Célia Garcin and her quartet invite you to an evening of jazz featuring reimagined standards, improvisations, and Brazilian influences. Accompanied by Simon Garcia, Florentin Beauvais, and Patrick Averous, she promises an evening full of groove and emotion. The concert starts at 8:30 p.m.

L’événement Célia Garcin Quartet Agen a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Agen