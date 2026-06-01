Magie Close Up a Table avec Magnus et la main secrète Le Plancher des Vaches Agen

Agen

Magie Close Up a Table avec Magnus et la main secrète

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Magie close-up avec Magnus !

Laissez-vous surprendre par Magnus et la Main Secrète au Plancher des Vaches. Entre illusions étonnantes, défis impossibles et humour, la magie s’invite directement à votre table pour une expérience mémorable.

Infos, événements et menu leplancherdesvaches.fr

Magie close-up à table avec Magnus.

Préparez-vous à être bluffés, amusés et surpris !

Ce samedi, Magnus et la Main Secrète débarque au Plancher avec une magie close-up percutante tours exceptionnels, paris impossibles, poésie et humour bien affûté.

Un spectacle interactif, surprenant et surtout inoubliable, à vivre de table en table pendant votre soirée.

Venez partager ses histoires étonnantes et laissez la magie opérer…

Retrouvez toutes nos prochaines animations et événements ainsi que notre menu à jour sur

https://www.leplancherdesvaches.fr/ .

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15

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English : Magie Close Up a Table avec Magnus et la main secrète

Close-up magic with Magnus!

Let Magnus and the Secret Hand surprise you at Le Plancher des Vaches. With astonishing illusions, impossible challenges and humor, Magnus brings magic right to your table for a memorable experience.

Info, events and menu: leplancherdesvaches.fr

L’événement Magie Close Up a Table avec Magnus et la main secrète Agen a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Destination Agen