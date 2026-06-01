Concert avec Mister Bang Le Plancher des Vaches Agen

Agen

Concert avec Mister Bang

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:45:00

fin : 2026-06-12 23:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Concert live avec Mr Bang !

Ce vendredi, retrouvez Mr Bang au Plancher des Vaches pour une soirée musicale pleine d’énergie. Au programme musique live, ambiance conviviale et bons moments à partager autour d’un verre ou d’un bon plat.

Infos, événements et menu leplancherdesvaches.fr.

Concert live avec Mr Bang.

Envie de vibrer au son du live et de passer une super soirée entre amis ?

Ce Vendredi, le Plancher des Vaches accueille Mr Bang pour un concert plein d’énergie et d’émotions.

Au programme

Musique live

Ambiance chaleureuse et conviviale

Un bon moment à partager autour d’un verre ou d’un bon plat

Installez-vous, laissez-vous porter par la musique et profitez de la soirée.

Retrouvez toutes nos prochaines animations et événements ainsi que notre menu à jour sur

https://www.leplancherdesvaches.fr/ .

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert avec Mister Bang

Live concert with Mr Bang!

This Friday, join Mr Bang at the Plancher des Vaches for a high-energy musical evening. On the program: live music, a friendly atmosphere and good times to be shared over a drink or a good meal.

Info, events and menu: leplancherdesvaches.fr.

L’événement Concert avec Mister Bang Agen a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Destination Agen