Concert avec Mister Bang Le Plancher des Vaches Agen
Concert avec Mister Bang Le Plancher des Vaches Agen vendredi 12 juin 2026.
Agen
Concert avec Mister Bang
Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:45:00
fin : 2026-06-12 23:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Concert live avec Mr Bang !
Ce vendredi, retrouvez Mr Bang au Plancher des Vaches pour une soirée musicale pleine d’énergie. Au programme musique live, ambiance conviviale et bons moments à partager autour d’un verre ou d’un bon plat.
Infos, événements et menu leplancherdesvaches.fr.
Concert live avec Mr Bang.
Envie de vibrer au son du live et de passer une super soirée entre amis ?
Ce Vendredi, le Plancher des Vaches accueille Mr Bang pour un concert plein d’énergie et d’émotions.
Au programme
Musique live
Ambiance chaleureuse et conviviale
Un bon moment à partager autour d’un verre ou d’un bon plat
Installez-vous, laissez-vous porter par la musique et profitez de la soirée.
Retrouvez toutes nos prochaines animations et événements ainsi que notre menu à jour sur
https://www.leplancherdesvaches.fr/ .
Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15
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English : Concert avec Mister Bang
Live concert with Mr Bang!
This Friday, join Mr Bang at the Plancher des Vaches for a high-energy musical evening. On the program: live music, a friendly atmosphere and good times to be shared over a drink or a good meal.
Info, events and menu: leplancherdesvaches.fr.
L’événement Concert avec Mister Bang Agen a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Destination Agen
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