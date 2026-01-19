Agen

Les Papillotes

Place du Docteur Esquirol Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 20:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

La troupe des Comédiens du Chêne présente au Théâtre d’Agen Les Papillotes, pièce oubliée de Rosemonde Gérard, dédiée à Agen et au poète Jasmin. Une redécouverte inédite à l’occasion des 160 ans de sa naissance.

Réservation au 06 86 92 25 16.

Longtemps oubliée, la pièce Les Papillotes, écrite en 1928 par Rosemonde Gérard et créée en 1931 au Grand Théâtre de l’Odéon, n’avait encore jamais été jouée à Agen, malgré son hommage au poète local Jasmin et à la ville. Redécouverte par Christian Moulié lors de recherches sur les liens agenais de l’autrice, cette œuvre renaît aujourd’hui à l’occasion du 160ᵉ anniversaire de sa naissance.

Grâce au soutien de la Ville d’Agen, la troupe des Comédiens du Chêne, dirigée par Viviane Da Silva, propose cette création inédite au Théâtre d’Agen, enrichie par les créations visuelles et musicales de Yohann Rochard. Une occasion unique de découvrir un patrimoine théâtral local.

Réservation au 06 86 92 25 16. .

Place du Docteur Esquirol Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 92 25 16

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English : Les Papillotes

At the Théâtre d?Agen, the Comédiens du Chêne troupe presents Les Papillotes, a forgotten play by Rosemonde Gérard, dedicated to Agen and the poet Jasmin. An unprecedented rediscovery to mark the 160th anniversary of his birth.

Reservations on 06 86 92 25 16.

L’événement Les Papillotes Agen a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Destination Agen