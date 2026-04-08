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Alex Tereo Invite, Rue garonne Agen, Agen

Alex Tereo Invite, Rue garonne Agen, Agen

Alex Tereo Invite, Rue garonne Agen, Agen samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue garonne Agen

Adresse : 29 rue Garonne Agen

Ville : 47000 Agen

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 50

Alex Tereo Invite 20 et 21 juin Rue garonne Agen Lot-et-Garonne

50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T00:00:00+02:00 – 2026-06-21T01:00:00+02:00

Découvrez la musique électronique dans son ensemble, avec une programmation d’artistes locaux. L’idée est ici de proposer une scène vivante, qui évoluera pendant la soirée

Rue garonne Agen 29 rue Garonne Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Découvrez la musique électronique dans son ensemble, avec une programmation d’artistes locaux. L’idée est ici de proposer une scène vivante, qui évoluera pendant la soirée

©cgpt

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