Alex Tereo Invite, Rue garonne Agen, Agen

Alex Tereo Invite 20 et 21 juin Rue garonne Agen Lot-et-Garonne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T00:00:00+02:00 – 2026-06-21T01:00:00+02:00

Découvrez la musique électronique dans son ensemble, avec une programmation d’artistes locaux. L’idée est ici de proposer une scène vivante, qui évoluera pendant la soirée

Rue garonne Agen 29 rue Garonne Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Découvrez la musique électronique dans son ensemble, avec une programmation d’artistes locaux. L’idée est ici de proposer une scène vivante, qui évoluera pendant la soirée

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