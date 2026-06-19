L’été des Laitiers Agen
L’été des Laitiers Agen jeudi 2 juillet 2026.
Agen
L’été des Laitiers
Place des Laitiers Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-02
Cet été, la Ville d’Agen vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs à 20h, place des Laitiers, pour des concerts gratuits, en plein air et ouverts à tous. Ambiance conviviale, musique live et belles soirées d’été au cœur de la ville… on vous attend nombreux !
Cet été, la Ville d’Agen vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs à 20h, place des Laitiers, pour des concerts gratuits, en plein air et ouverts à tous. Ambiance conviviale, musique live et belles soirées d’été au cœur de la ville… on vous attend nombreux !
• Jeudi 2 juillet Ben et Mylène variété française (reprises)
• Jeudi 9 juillet More Than Fire rock années 90
• Jeudi 16 juillet Piccadilly rock
• Jeudi 23 juillet Gascons Five blues/rock français
• Jeudi 30 juillet Jumpin Coladas rock années 40-50
• Jeudi 6 août 80’s Cover Club pop rock années 80
• Jeudi 13 août Interphone tribute téléphone reprises Téléphone
• Jeudi 20 août Mr Bang variété & pop actuelles
Animations proposées par la Ville d’Agen et Agen Commerces. .
Place des Laitiers Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47 mairie.agen@agen.fr
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English : L’été des Laitiers
This summer, the City of Agen invites you to join us every Thursday evening at 8 p.m. at Place des Laitiers for free, open-air concerts that are open to everyone. A friendly atmosphere, live music, and beautiful summer evenings in the heart of the city—we hope to see you there!
L’événement L’été des Laitiers Agen a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Destination Agen
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