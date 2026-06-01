La Grande Dernière de GLORYSPEL Théâtre Ducourneau Agen

Agen

La Grande Dernière de GLORYSPEL

Théâtre Ducourneau Place du Docteur Esquirol Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

2H30 de musique pour vivre comme il se doit, une dernière fois, le gospel UNIQUE par et avec GLORYSPEL! Dirigée par Stellia Koumba, les choristes des chorales GLORYSPEL vous faire vibrer les murs du Théâtre d’Agen pour leurs 8 années d’aventures incroyables !

2H30 de musique pour vivre comme il se doit, une dernière fois, le gospel UNIQUE par et avec GLORYSPEL! Dirigée par Stellia Koumba, les choristes des chorales GLORYSPEL vous faire vibrer les murs du Théâtre d’Agen pour leurs 8 années d’aventures incroyables ! .

Théâtre Ducourneau Place du Docteur Esquirol Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 44 70 46

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English : La Grande Dernière de GLORYSPEL

2H30 of music to experience UNIQUE gospel music by and with GLORYSPEL! Directed by Stellia Koumba, the GLORYSPEL choir members will rock the walls of the Théâtre d?Agen for 8 years of incredible adventures!

L’événement La Grande Dernière de GLORYSPEL Agen a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Destination Agen