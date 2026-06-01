La Grande Dernière de GLORYSPEL Théâtre Ducourneau Agen
La Grande Dernière de GLORYSPEL Théâtre Ducourneau Agen samedi 20 juin 2026.
Agen
La Grande Dernière de GLORYSPEL
Théâtre Ducourneau Place du Docteur Esquirol Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 22:30:00
Date(s) :
2026-06-20
2H30 de musique pour vivre comme il se doit, une dernière fois, le gospel UNIQUE par et avec GLORYSPEL! Dirigée par Stellia Koumba, les choristes des chorales GLORYSPEL vous faire vibrer les murs du Théâtre d’Agen pour leurs 8 années d’aventures incroyables !
2H30 de musique pour vivre comme il se doit, une dernière fois, le gospel UNIQUE par et avec GLORYSPEL! Dirigée par Stellia Koumba, les choristes des chorales GLORYSPEL vous faire vibrer les murs du Théâtre d’Agen pour leurs 8 années d’aventures incroyables ! .
Théâtre Ducourneau Place du Docteur Esquirol Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 44 70 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Grande Dernière de GLORYSPEL
2H30 of music to experience UNIQUE gospel music by and with GLORYSPEL! Directed by Stellia Koumba, the GLORYSPEL choir members will rock the walls of the Théâtre d?Agen for 8 years of incredible adventures!
L’événement La Grande Dernière de GLORYSPEL Agen a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Destination Agen
À voir aussi à Agen (Lot-et-Garonne)
- JEAN DANS LA SALLE AGEN AGORA Agen 11 juin 2026
- Concert avec Mister Bang Le Plancher des Vaches Agen 12 juin 2026
- WALYGATOR SUD-OUEST – HAUTE SAISON – PARC D’ATTRACTION / PARC AQUATIQUE WALYGATOR SUD-OUEST Agen 13 juin 2026
- Soirée Espagnole avec Arena Negra Le Plancher des Vaches Agen 18 juin 2026
- Alex Tereo Invite, Rue garonne Agen, Agen 20 juin 2026