Fete de la Musique Avec Burning Jane Le Plancher des Vaches Agen

Agen

Fete de la Musique Avec Burning Jane

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 20:45:00

fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la Musique avec Burning Jane !

Rock puissant, riffs percutants, voix charismatique et énergie brute. Au programme compositions et reprises dans un show rock’n’roll intense, sans compromis. Ambiance électrique garantie.

Réservation 05 53 95 90 15.

Fête de la Musique avec Burning Jane !

Pour la Fête de la Musique, on vous sert du Rock avec une voix qui claque, des riffs puissants, une énergie brute et une présence scénique qui envoie du lourd Burning Jane est là pour faire trembler les murs !

Au programme

Un set enragé mêlant compos et reprises

Une chanteuse au charisme incandescent

Un show rock’n’roll sans compromis, où l’émotion se vit fort et sans filtre

Ambiance électrique, bonne vibes et décibels au rendez-vous pour cette soirée spéciale Fête de la Musique.

Pensez à réserver au 05 53 95 90 15 .

Le Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15

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English : Fete de la Musique Avec Burning Jane

Fête de la Musique with Burning Jane!

Powerful rock, hard-hitting riffs, charismatic vocals and raw energy. On the program: compositions and covers in an intense, uncompromising rock?n?roll show. Electric atmosphere guaranteed.

Booking: 05 53 95 90 15.

L’événement Fete de la Musique Avec Burning Jane Agen a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Destination Agen