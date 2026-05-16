Concert Back To the 80’s Agen
Concert Back To the 80’s Agen dimanche 5 juillet 2026.
Agen
Concert Back To the 80’s
351 Avenue du Midi Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le 5 juillet 2026, l’Agora d’Agen accueille une grande soirée années 80 avec Thierry Pastor, Émile & Images, Plastic Bertrand, Ottawan et bien d’autres. 2h de show live, ambiance festive et before party dès 17h avec food trucks, tapas, boissons et DJ Set.
Le 5 juillet 2026, l’Agora d’Agen va se transformer en véritable machine à remonter le temps direction les années 80.
Sur scène
Thierry Pastor, Mario d’Émile & Images, Philippe Cataldo, Richard Sanderson, Joniece Jamison, Léopold Nord, Pauline Ester, Plastic Bertrand, Benny B, Jean Schultheis, Ottawan, Les Gipsy Band… et bien d’autres surprises
2H DE SHOW LIVE
Ambiance festive garantie
Before Party dès 17h sur le parking d’Agora avec food trucks, tapas, snacks, boissons et DJ Set Tempo Chic by Chris
Les refrains qu’on connaît tous par cœur.
Les chansons qu’on chante plus fort que la musique.
Une soirée nostalgique, festive et complètement folle. .
351 Avenue du Midi Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 67 00 60
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English :
On July 5, 2026, Agora d?Agen will be hosting an 80s party featuring Thierry Pastor, Émile & Images, Plastic Bertrand, Ottawan and many more. 2h live show, festive atmosphere and before party from 5pm with food trucks, tapas, drinks and DJ set.
L’événement Concert Back To the 80’s Agen a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Destination Agen
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