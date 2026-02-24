L’art et les hommes du cimetière de Gaillard Cimetière de Gaillard Agen

L’art et les hommes du cimetière de Gaillard

Cimetière de Gaillard 589 Avenue de Gaillard Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Une visite guidée pour découvrir l’évolution des cimetières agenais et les symboles de l’architecture funéraire à travers les destins de ses illustres habitants.

Il est un lieu, dans un vallon du nord de la ville , où l’histoire d’Agen se raconte autrement le cimetière de Gaillard. L’obélisque de Ducourneau y côtoie la tombe fleurie de Jasmin, notre grand poète occitan et celle de Ducos du Hauron, l’inventeur de la photographie couleur. Une visite guidée pour découvrir l’évolution des cimetières agenais et les symboles de l’architecture funéraire à travers les destins de ses illustres habitants. .

Cimetière de Gaillard 589 Avenue de Gaillard Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

English : L’art et les hommes du cimetière de Gaillard

A guided tour to discover the evolution of Agen’s cemeteries and the symbols of funerary architecture through the destinies of its illustrious inhabitants.

