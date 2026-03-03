Comédie COSY duo improvisé Contrepoint Café-Théâtre Agen
Comédie COSY duo improvisé Contrepoint Café-Théâtre Agen jeudi 23 avril 2026.
Comédie COSY duo improvisé
Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-23
Des histoires vitaminées, improvisées dans une ambiance cosy. C’est un peu comme regarder les autres sous la pluie… tout en restant au chaud à l’intérieur. Installez-vous confortablement et regardez notre duo improvisé se débattre sur scène avec vos propositions !
Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 98 42 42 contrepoint.agen@gmail.com
English : Comédie COSY duo improvisé
Stories full of vitamins, improvised in a cosy atmosphere. It’s a bit like watching others in the rain… while staying warm inside. Make yourself comfortable and watch our improvised duo wrestle with your suggestions on stage!
L’événement Comédie COSY duo improvisé Agen a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Destination Agen