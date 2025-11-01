Nouvelles du cosmos Théâtre Ducourneau Agen

Nouvelles du cosmos Vendredi 24 avril 2026, 10h00, 18h30, 20h30 Théâtre Ducourneau Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T10:00:00 – 2026-04-24T11:00:00

Fin : 2026-04-24T20:30:00 – 2026-04-24T21:30:00

Nouvelles du Cosmos est une expérience ludique de création radiophonique en direct.

Radiophonique participative.

Bienvenue sur le plateau de Nouvelles du Cosmos, émission fictive réalisée en direct par deux comédiens et un musicien, au cours de laquelle les spectateurs sont invités à découvrir, en écoute sous casque audio, les fragments les plus hauts en couleurs du récit de la colonisation de Mars par les Terriens.

Tout au long de ce vrai-faux enregistrement radio, une présentatrice propose au public de voter pour les nouvelles qu’il souhaite entendre. C’est ainsi que les spectateurs créent à chaque représentation un nouveau parcours narratif, témoignage de la remarquable variété des récits offerts par l’œuvre de Bradbury.

Nouvelles du Cosmos est une expérience ludique de création radiophonique en direct.

Ce procédé est l’occasion, pour les artistes, de retrouver la spontanéité et l’effervescence d’une création en direct, et pour les spectateurs, d’être les témoins attentifs d’une performance dont ils sont les chefs d’orchestre.

Mais c’est aussi l’occasion de convier à des récits aux univers sonores contrastés, conçus comme autant de films pour les oreilles et d’offrir une plongée ludique dans un univers fictif riche – ce, sans recourir aux images.

Dispositif minimaliste, spectacle participatif, science-fiction sonore : ces Nouvelles du Cosmos viennent rendre hommage à une époque où « la télé, c’était la radio ».

Nouvelles du Cosmos , c’est un peu la Face B de Chroniques martiennes, spectcale de la cie créé en 2019.

Théâtre Ducourneau 8 Pl. du Dr Esquirol, 47000 Agen, France Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Le Théâtre dans la forêt science fiction radio

Arthur Pequin