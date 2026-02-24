Théatre Ducourneau Nouvelles du cosmos Théâtre municipal Ducourneau Agen

Théatre Ducourneau Nouvelles du cosmos

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-04-24

Début : 20:30:00

fin : 21:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Bienvenue sur le plateau de Nouvelles du Cosmos, émission fictive réalisée en direct, au cours de laquelle les spectateurs sont invités à découvrir les fragments les plus hauts en couleurs du récit de la colonisation de Mars par les Terriens.

Tout au long de ce vrai-faux enregistrement radio, une présentatrice propose au public en écoute sous casque audio de voter pour les nouvelles qu’il souhaite entendre. C’est ainsi que les spectateurs créent à chaque représentation un nouveau parcours narratif, témoignage de la remarquable variété des récits offerts par l’œuvre de Bradbury. Nouvelles du Cosmos est une expérience ludique de création radiophonique en direct. .

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 90 theatre@agen.fr

Welcome to the set of Nouvelles du Cosmos, a fictional live broadcast in which viewers are invited to discover the most colorful fragments of the story of Earth’s colonization of Mars.

