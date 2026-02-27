Agen Agora Patrick Sébastien Hommages et dessert Avenue du Midi Agen
Agen Agora Patrick Sébastien Hommages et dessert Avenue du Midi Agen samedi 25 avril 2026.
Agen Agora Patrick Sébastien Hommages et dessert
Avenue du Midi Agen Agora Expo Congrés Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 46 – 46 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Hommages et dessert, le nouveau spectacle de Patrick Sébastien. Des chansons originales, des imitations, des confidences. Entre rire et tendresse, Patrick Sébastien rend hommage à ceux qui ont enchanté sa mémoire et la vôtre.
Hommages et dessert, le nouveau spectacle de Patrick Sébastien.
Des chansons originales, des imitations, des confidences. Entre rire et tendresse, Patrick Sébastien rend hommage à ceux qui ont enchanté sa mémoire et la vôtre. De Coluche à Bourvil et De Funès, de Nougaro à Gainsbourg, de Brassens aux Tontons Flingueurs, entre autres, un one music man show où se mêlent l’actualité et la nostalgie.
Original, drôle, émouvant, le spectacle le plus personnel et le plus attachant de Patrick Sébastien. .
Avenue du Midi Agen Agora Expo Congrés Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 49 50 agen-agora@miharu.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Agen Agora Patrick Sébastien Hommages et dessert
Hommages et dessert, Patrick Sébastien’s new show. Original songs, imitations and confidences. Between laughter and tenderness, Patrick Sébastien pays tribute to those who have enchanted his memory and yours.
L’événement Agen Agora Patrick Sébastien Hommages et dessert Agen a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Destination Agen