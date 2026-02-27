Agen Agora Patrick Sébastien Hommages et dessert Avenue du Midi Agen

Agen Agora Patrick Sébastien Hommages et dessert

Hommages et dessert, le nouveau spectacle de Patrick Sébastien. Des chansons originales, des imitations, des confidences. Entre rire et tendresse, Patrick Sébastien rend hommage à ceux qui ont enchanté sa mémoire et la vôtre.

Des chansons originales, des imitations, des confidences. Entre rire et tendresse, Patrick Sébastien rend hommage à ceux qui ont enchanté sa mémoire et la vôtre. De Coluche à Bourvil et De Funès, de Nougaro à Gainsbourg, de Brassens aux Tontons Flingueurs, entre autres, un one music man show où se mêlent l’actualité et la nostalgie.

Original, drôle, émouvant, le spectacle le plus personnel et le plus attachant de Patrick Sébastien. .

English : Agen Agora Patrick Sébastien Hommages et dessert

Hommages et dessert, Patrick Sébastien’s new show. Original songs, imitations and confidences. Between laughter and tenderness, Patrick Sébastien pays tribute to those who have enchanted his memory and yours.

