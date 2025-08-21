ALENÇON < > MAMERS Mamers Sarthe

ALENÇON < > MAMERS

ALENÇON < > MAMERS 72600 Mamers Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 29000.0 Tarif :

Variante Est de l’itinéraire V44 qui emprunte de petites routes au départ d’Alençon pour rejoindre Mamers dans le Saosnois.

English :

Eastern variant of the V44 route which takes small roads from Alençon to Mamers in the Saosnois.

Deutsch :

Ostvariante der Route V44, die über kleine Straßen von Alençon nach Mamers im Saosnois führt.

Italiano :

Variante orientale del percorso V44 che percorre le piccole strade da Alençon a Mamers nel Saosnois.

Español :

Variante oriental de la ruta V44, que lleva por pequeñas carreteras desde Alençon hasta Mamers, en el Saosnois.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-04-23 par eSPRIT Pays de la Loire