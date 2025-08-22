AMBRIERES-LES-VALLEES -RANDONNEE CIRCUIT DE LA VARENNE Ambrières-les-Vallées Mayenne

AMBRIERES-LES-VALLEES -RANDONNEE CIRCUIT DE LA VARENNE

AMBRIERES-LES-VALLEES -RANDONNEE CIRCUIT DE LA VARENNE 53300 Ambrières-les-Vallées Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Un très agréable sentier entre les rivières de la Mayenne et la Varenne permettant à la fois de se promener en campagne et de découvrir la jolie ville d’Ambrières-les-Vallées

https://www.bocage-mayennais.fr/ +33 2 43 11 26 55

English :

A very pleasant path between the rivers Mayenne and Varenne allowing both to walk in the countryside and to discover the pretty town of Ambrières-les-Vallées

Deutsch :

Ein sehr angenehmer Wanderweg zwischen den Flüssen Mayenne und Varenne, der sowohl Spaziergänge auf dem Land als auch die Entdeckung der hübschen Stadt Ambrières-les-Vallées ermöglicht

Italiano :

Un sentiero molto piacevole tra i fiumi Mayenne e Varenne, che permette di passeggiare in campagna e di scoprire la graziosa cittadina di Ambrières-les-Vallées

Español :

Un camino muy agradable entre los ríos Mayenne y Varenne, que permite pasear por el campo y descubrir la bonita ciudad de Ambrières-les-Vallées

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire