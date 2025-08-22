Animaux d’eau, anim’au dos Breteuil Eure

Animaux d’eau, anim’au dos

27160 Breteuil Eure Normandie

Le site des Etangs de la Poultière a été aménagé tout spécialement pour permettre la découverte des milieux aquatiques. Un cheminement des plus accessibles et pédagogiques vous emmènera, en famille, au bord des étangs réhabilités, de plusieurs mares et sur les berges d’une rivière au cours reconstitué… De multiples espèces d’oiseaux d’eau ont pris possession des lieux, les mares grouillent de vie et la rivière ouvre son lit!

English : Animaux d’eau, anim’au dos

The site Les Etangs de la Poultière has been set up to enable visitors to explore and learn more about aquatic environments. An easily accessible and educational trail will lead you, and your family, along the rehabilitated lakes, several ponds and on the banks of a recreated river route. Numerous species of water birds have settled there, the ponds teem with life and the river widens its bed!

Deutsch :

Der Standort der Etangs de la Poultière wurde speziell für die Entdeckung von Wasserlebensräumen eingerichtet. Ein leicht zugänglicher und pädagogisch wertvoller Weg führt Sie und Ihre Familie an den sanierten Teichen, mehreren Tümpeln und den Ufern eines Flusses mit rekonstruiertem Verlauf entlang… Zahlreiche Wasservögel haben sich hier angesiedelt, in den Tümpeln wimmelt es von Leben und der Fluss öffnet sein Bett!

Italiano :

Il sito Etangs de la Poultière è stato appositamente progettato per consentire la scoperta degli ambienti acquatici. Un percorso molto accessibile ed educativo vi condurrà, in famiglia, ai bordi degli stagni riabilitati, di diverse vasche e delle rive di un fiume dal corso ricostituito… Numerose specie di uccelli acquatici hanno preso possesso dell’area, gli stagni pullulano di vita e il fiume apre il suo letto!

Español :

El emplazamiento de los Etangs de la Poultière ha sido especialmente diseñado para permitir el descubrimiento de entornos acuáticos. Un sendero muy accesible y didáctico le llevará, en familia, al borde de los estanques rehabilitados, a varios estanques y a las orillas de un río con un curso reconstituido… Numerosas especies de aves acuáticas se han adueñado de la zona, los estanques rebosan de vida y el río abre su cauce

