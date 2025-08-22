Arboretum Thoissey Ain

Arboretum

Arboretum Rue de l’Hôpital Parc municipal 01140 Thoissey Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Situé dans le parc du Général Marchand, cet arboretum a été mis en place en 2010 afin de mettre en valeur les nombreuses essences d’arbres du parc à l’aide de panneaux explicatifs.

+33 4 74 04 04 25

English : Arboretum

Located in the General Marchand park, this arboretum was set up in 2010 to highlight the many species of trees in the park using explanatory panels.

Deutsch : Arboretum

Dieses Arboretum befindet sich im Parc du Général Marchand und wurde 2010 eingerichtet, um die zahlreichen Baumarten des Parks mithilfe von erklärenden Schildern hervorzuheben.

Italiano :

Situato nel Parc du Général Marchand, questo arboreto è stato creato nel 2010 per mostrare le numerose specie arboree del parco attraverso pannelli esplicativi.

Español : Arboretum

Situado en el Parc du Général Marchand, este arboreto se creó en 2010 para dar a conocer las numerosas especies arbóreas del parque mediante paneles explicativos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-08-03 par Aintourisme source Apidae Tourisme