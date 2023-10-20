Itinéraire patrimonial et touristique Thoissey Ain

Itinéraire patrimonial et touristique 14 rue de l’Hôtel de Ville 01140 Thoissey Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Venez découvrir les richesses historiques du village de Thoissey en vous laissant guider par les 14 panneaux de son itinéraire touristique. De nouveaux panneaux présentant les personnalités thoisseyennes, « les Illustres », ont été implantés en 2021.

+33 6 40 47 88 48

English : Heritage and tourist itinerary

Come and discover the historical treasures of the village of Thoissey by letting yourself be guided by the 14 panels of its tourist route. New panels presenting the Thoisseyennes personalities, « Les Illustres », were implemented in 2021.

Deutsch :

Entdecken Sie den historischen Reichtum des Dorfes Thoissey, indem Sie sich von den 14 Schildern der touristischen Route leiten lassen. Neue Tafeln, die die Persönlichkeiten von Thoissey, die « Illustres », vorstellen, wurden 2021 aufgestellt.

Italiano :

Venite a scoprire la ricchezza storica del villaggio di Thoissey lasciandovi guidare dai 14 pannelli del suo percorso turistico. Nel 2021 sono stati installati nuovi pannelli che presentano le personalità di Thoissey, « les Illustres ».

Español :

Venga a descubrir la riqueza histórica del pueblo de Thoissey dejándose guiar por los 14 paneles de su ruta turística. En 2021 se han instalado nuevos paneles que presentan a las personalidades de Thoissey, « les Illustres ».

