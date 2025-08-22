Ardenn All Access La route des abbayes Flize Ardennes

Ardenn All Access La route des abbayes

Au début du Moyen Âge, la forêt d’Ardenne est inhospitalière, d’une sauvage beauté. Elle offre aux ermites puis aux moines une terre promise à leur solitude et leur recueillement. Des abbayes naissent dans les vallées les plus secrètes comme Saint-Hubert, Orval, Elan ou aux abords des rivières magnifiques telles Laval-Dieu et Hastières. Les cognées des moines abattent la forêt, des marais sont asséchés des clairières vont inonder de lumière le grand vert. La terre inculte sera conquise comme seront converties les âmes des Ardennais. Les monastères vont transfigurer l’Ardenne et vont rayonner plusieurs siècles durant.

At the beginning of the Middle Ages, the Ardennes forest was inhospitable and wildly beautiful. It offered hermits and then monks a land promised to their solitude and meditation. Abbeys were born in the most secret valleys such as Saint-Hubert, Orval, Elan or on the banks of magnificent rivers such as Laval-Dieu and Hastières. The monks’ knockouts cut down the forest, marshes are drained: clearings will flood the great green with light. The uncultivated land will be conquered as the souls of the Ardennes will be converted. The monasteries will transfigure the Ardennes and will radiate for several centuries.

Im frühen Mittelalter ist der Ardenner Wald unwirtlich und von wilder Schönheit. Er bietet Einsiedlern und später Mönchen ein gelobtes Land für ihre Einsamkeit und Besinnung. Die Abteien entstanden in den verborgensten Tälern wie Saint-Hubert, Orval, Elan oder an den Ufern wunderschöner Flüsse wie Laval-Dieu und Hastières. Die Axt der Mönche schlägt den Wald nieder, Sümpfe werden trockengelegt: Lichtungen werden das große Grün mit Licht durchfluten. Das Ödland wird erobert werden, wie auch die Seelen der Ardenner bekehrt werden. Die Klöster werden die Ardennen verklären und mehrere Jahrhunderte lang strahlen.

Nell’alto Medioevo, la foresta delle Ardenne era inospitale e di una bellezza selvaggia. Offriva agli eremiti e poi ai monaci una terra promessa alla loro solitudine e contemplazione. Le abbazie furono fondate nelle valli più segrete come Saint-Hubert, Orval, Elan o sulle rive di magnifici fiumi come Laval-Dieu e Hastières. Le asce dei monaci tagliarono la foresta, le paludi furono prosciugate: le radure avrebbero inondato di luce il grande verde. Le terre incolte saranno conquistate mentre le anime delle Ardenne si convertiranno. I monasteri trasfigureranno le Ardenne e risplenderanno per diversi secoli.

A principios de la Edad Media, el bosque de las Ardenas era inhóspito y de gran belleza. Ofreció a los ermitaños y luego a los monjes una tierra prometida para su soledad y contemplación. Se fundaron abadías en los valles más secretos como Saint-Hubert, Orval, Elan o en las orillas de magníficos ríos como Laval-Dieu y Hastières. Las hachas de los monjes talaron el bosque, los pantanos fueron desecados: los claros inundarían de luz el gran verde. La tierra inculta será conquistada mientras las almas de las Ardenas se convierten. Los monasterios transfigurarán las Ardenas y brillarán durante varios siglos.

