Art dans la nature, Alice

Art dans la nature, Alice Lavoir du bourg 16410 Bouëx Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Alice , créée en 2010 est une œuvre d’art dans la nature de l’artiste de Marie DENIS.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

Alice , created in 2010, is a work of art in nature by the artist Marie DENIS.

Deutsch :

Alice , 2010 geschaffen, ist ein Kunstwerk in der Natur der Künstlerin de Marie DENIS.

Italiano :

Alice , realizzata nel 2010, è un’opera d’arte in natura dell’artista Marie Denis.

Español :

Alice , creada en 2010, es una obra de arte en la naturaleza de la artista Marie Denis.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme