Art dans la nature, Alice

Alice , créée en 2010 est une œuvre d’art dans la nature de l’artiste de Marie DENIS.
English :
Alice , created in 2010, is a work of art in nature by the artist Marie DENIS.
Deutsch :
Alice , 2010 geschaffen, ist ein Kunstwerk in der Natur der Künstlerin de Marie DENIS.
Italiano :
Alice , realizzata nel 2010, è un’opera d’arte in natura dell’artista Marie Denis.
Español :
Alice , creada en 2010, es una obra de arte en la naturaleza de la artista Marie Denis.
