Circuit des Résistants Bouëx Charente

Circuit des Résistants

Circuit des Résistants Salle des fêtes 16410 Bouëx Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Cette balade au départ de laquelle vous pourrez admirer le bel ensemble formé par l’église, le château et son lavoir, est aussi une page de l’Histoire de la Résistance et de la Ligne de Démarcation ancrée dans la campagne bouëxoise, en lisière de forêt .

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

This walk, from which you can admire the beautiful ensemble formed by the church, the castle and its washhouse, is also a page in the history of the Resistance and the Demarcation Line, anchored in the Bouëx countryside, on the edge of the forest.

Deutsch :

Dieser Spaziergang, bei dem Sie das schöne Ensemble aus Kirche, Schloss und Waschhaus bewundern können, ist auch eine Seite der Geschichte der Résistance und der Demarkationslinie, die in der Landschaft von Bouëxoise am Waldrand verankert ist.

Italiano :

Questa passeggiata, da cui si può ammirare il bellissimo insieme formato dalla chiesa, dal castello e dal lavatoio, è anche una pagina di storia della Resistenza e della Linea di demarcazione, ancorata nella campagna di Bouëx, ai margini della foresta.

Español :

Este paseo, desde el que se puede admirar el bello conjunto formado por la iglesia, el castillo y su lavadero, es también una página de la historia de la Resistencia y de la Línea de Demarcación, anclada en la campiña de Bouëx, al borde del bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-18 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme