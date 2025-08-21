Circuit VTT famille N°8 de Bouëx Bouëx Charente
Circuit VTT famille N°8 de Bouëx Bouëx Charente vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT famille N°8 de Bouëx
Circuit VTT famille N°8 de Bouëx Parking de la salle des fêtes 16410 Bouëx Charente Nouvelle-Aquitaine
Petite randonnée facile à la campagne et dans les bois.
https://sportsdenature16.lacharente.fr/vtt/les-espaces-vtt +33 5 45 95 16 84
English :
Short easy hike in the countryside and in the woods.
Deutsch :
Kleine, leichte Wanderung auf dem Land und durch die Wälder.
Italiano :
Una breve e facile passeggiata nella campagna e nei boschi.
Español :
Un paseo corto y fácil por el campo y el bosque.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme