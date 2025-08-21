Circuit VTT famille N°8 de Bouëx Bouëx Charente

Circuit VTT famille N°8 de Bouëx

Circuit VTT famille N°8 de Bouëx Parking de la salle des fêtes 16410 Bouëx Charente Nouvelle-Aquitaine

Petite randonnée facile à la campagne et dans les bois.

https://sportsdenature16.lacharente.fr/vtt/les-espaces-vtt +33 5 45 95 16 84

English :

Short easy hike in the countryside and in the woods.

Deutsch :

Kleine, leichte Wanderung auf dem Land und durch die Wälder.

Italiano :

Una breve e facile passeggiata nella campagna e nei boschi.

Español :

Un paseo corto y fácil por el campo y el bosque.

