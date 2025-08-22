Arts et Traditions Les Bertranges à vélo Nannay Nièvre
Dans cette aventure champêtre, préparez-vous à une balade pleine de surprises ! En partant de Nannay, vous serez accueilli par des œuvres d’art contemporain en plein air. Vous montrez et sillonnerez au milieu de vignes des Côtes de La Charité jusqu’au charmant village de Vielmanay.
English :
In this rural adventure, get ready for a walk full of surprises! Starting in Nannay, you’ll be greeted by open-air works of contemporary art. You’ll wind your way through the vineyards of the Côtes de La Charité to the charming village of Vielmanay.
Deutsch :
In diesem ländlichen Abenteuer können Sie sich auf einen Spaziergang voller Überraschungen gefasst machen! Von Nannay aus werden Sie von zeitgenössischen Kunstwerken unter freiem Himmel begrüßt. Sie fahren durch die Weinberge der Côtes de La Charité bis zum charmanten Dorf Vielmanay.
Italiano :
In questa avventura rurale, preparatevi a una passeggiata piena di sorprese! Partendo da Nannay, sarete accolti da opere d’arte contemporanea all’aria aperta. Vi inoltrerete tra i vigneti della Côtes de La Charité fino all’incantevole villaggio di Vielmanay.
Español :
En esta aventura rural, ¡prepárese para un paseo lleno de sorpresas! Comenzando en Nannay, le recibirán obras de arte contemporáneo al aire libre. Recorrerá los viñedos de las Côtes de La Charité hasta llegar al encantador pueblo de Vielmanay.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-21 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data