Le tour des grands buissons Nannay Nièvre

Le tour des grands buissons A pieds Facile

Le tour des grands buissons Eglise Saint-Aignan 58350 Nannay Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

Balade poétique mêlant les paysages champêtres à l’art. Ce petit village tranquille et vallonné propose une multitude d’œuvres contemporaine installés en pleine nature.

Facile

https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme +33 3 86 70 15 06

English :

A poetic stroll combining rural landscapes and art. This small, quiet, hilly village offers a multitude of contemporary works installed in the heart of nature.

Deutsch :

Ein poetischer Spaziergang, der ländliche Landschaften mit Kunst verbindet. Dieses kleine, ruhige und hügelige Dorf bietet eine Vielzahl an zeitgenössischen Kunstwerken, die inmitten der Natur installiert sind.

Italiano :

Una passeggiata poetica che unisce paesaggi rurali e arte. Questo piccolo e tranquillo villaggio collinare ospita una serie di opere d’arte contemporanea immerse nella natura.

Español :

Un paseo poético que combina paisajes rurales y arte. Este pequeño y tranquilo pueblo de colinas alberga numerosas obras de arte contemporáneo en plena naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data