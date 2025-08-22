ATELIER TRAIL BOUCLE VMA Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

ATELIER TRAIL BOUCLE VMA Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne vendredi 1 mai 2026.

ATELIER TRAIL BOUCLE VMA

ATELIER TRAIL BOUCLE VMA 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 377.0 Tarif :

Un atelier VMA bien utile pour les activités d’endurance telle que le Trail mais aussi le vélo ou d’autres activités.

http://www-coevrons-tourisme.com/   +33 2 43 01 43 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A useful VMA workshop for endurance activities such as trail running, cycling and other activities.

Deutsch :

Ein MAD-Workshop, der für Ausdaueraktivitäten wie Trailrunning, aber auch für Radfahren oder andere Aktivitäten nützlich ist.

Italiano :

Un workshop VMA molto utile per le attività di resistenza come il trail running, il ciclismo e altre attività.

Español :

Un taller de VMA muy útil para actividades de resistencia como trail running, ciclismo y otras actividades.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-11 par eSPRIT Pays de la Loire