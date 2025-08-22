ATELIER TRAIL BOUCLE VMA Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
ATELIER TRAIL BOUCLE VMA Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne vendredi 1 mai 2026.
ATELIER TRAIL BOUCLE VMA
ATELIER TRAIL BOUCLE VMA 53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 377.0 Tarif :
Un atelier VMA bien utile pour les activités d’endurance telle que le Trail mais aussi le vélo ou d’autres activités.
http://www-coevrons-tourisme.com/ +33 2 43 01 43 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A useful VMA workshop for endurance activities such as trail running, cycling and other activities.
Deutsch :
Ein MAD-Workshop, der für Ausdaueraktivitäten wie Trailrunning, aber auch für Radfahren oder andere Aktivitäten nützlich ist.
Italiano :
Un workshop VMA molto utile per le attività di resistenza come il trail running, il ciclismo e altre attività.
Español :
Un taller de VMA muy útil para actividades de resistencia como trail running, ciclismo y otras actividades.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-11 par eSPRIT Pays de la Loire